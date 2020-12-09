Мариинский и другие театры федерального подчинения, закроют на новогодние каникулы

Мариинка должна будет закрыться на новогодние каникулы, как и другие театры Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Министерство культуры России выпустило распоряжение, согласно которому театры федерального подчинения, расположенные в Санкт-Петербурге, должны полностью прекратить работу на новогодние праздники.

- Да, мы получили письмо. Не будем работать с 30 декабря по 10 января, - рассказали газете «Петербургский дневник» в Маринском театре.

Отметим, что напрямую Министерству культуры также подчиняются Александринский и Михайловский театры. Формально, они могли не исполнять постановление правительства Петербурга о запрете работы культурных учреждений города в указанные даты, но, чтобы не создавать двусмысленной ситуации, Минкульт отправил и свои театры на каникулы.

Напомним, что для борьбы с коронавирусом, Смольный ограничил работу ресторанов, а также закрыл с 3 декабря по 10 января музеи, театры и зоопарк. Нельзя будет пойти на концерт, выставку или поехать на экскурсию.