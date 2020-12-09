Стрелок на Cadillac оказался сотрудником службы безопасности частной компании в Санкт-Петербурге

Задержан водитель Cadillac, устроивший стрельбу в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Полиция Ленинградской области задержала стрелка на Cadillac, напавшего на водителя Audi в городе Сертолово. Подозреваемого разыскали вечером во вторник, 8 декабря 2020 года, в садоводстве "Сарженка" Всеволожского района.

- 6 декабря в полицию поступило сообщение от женщины, которая заявила о нападении у магазина на улице Заречная в Сертолово. Она пояснила, что какой-то мужчина на Cadillac врезался в припаркованный автомобиль ее мужа, после чего вышел и устроил скандал, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель элитной иномарки был пьян и вел себя агрессивно. В итоге он выстрелил в сторону владельца Audi, сел в машину и скрылся. Благо, в результате стрельбы никто не пострадал.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Спустя два дня подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 47-летний петербуржец, являющийся сотрудником службы безопасности одной из частных компаний. Со слов мужчины, оружие он нашел. Расследование продолжается.