Труп со спущенными штанами и в резиновых сапогах нашли под теплотрассой в Тихвине

В Тихвине нашли труп со спущенными штанами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Тихвинского района Ленобласти выясняют личность мужчины, чье тело было найдено утром 8 декабря под теплотрассой. На труп наткнулись сотрудники энергетической компании, приехавшие на обход магистрали.

- В 11:17 поступило сообщение от диспетчера о том, что ремонтной бригадой обнаружен труп неизвестного мужчины под путепроводом, расположенного на улице Центролитовская в Тихвине, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Вскоре на место ЧП прибыл наряд полиции. Оперативники обнаружили, что лицом на земле лежит мертвый мужчина без видимых признаков насильственной смерти.

Покойный оказался среднего телосложения, волосы черные, средней длины. Погибший был одет в черную куртку из кожзаменителя с меховым воротником, а также черные штаны, которые были приспущены до колена. На ногах у погибшего оказались черные резиновые сапоги.

Труп направили в морг, точную причину смерти установят судмедэксперты.