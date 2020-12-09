Еще 83 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 декабря 2020

Еще 83 пациента умерли в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 83 смертельных исхода от коронавируса зафиксировано за минувшие сутки в Санкт-Петербурге. Данные о гибели пациентов, имевших «ковид-19», приводит общероссийский Оперативный штаб.

- На утро 9 декабря в России подтверждены еще 559 смертей по причине коронавирусной инфекции. Из них 75 – в Москве и 83 – в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Приведенные показатели означают, что Северная столица опять вышла на первое место в стране по суточной смертности. И коэффициент из расчета на 100 тысяч населения лишь подтверждает высокую летальность в городе.

Он растет и составляет уже 112,7. В Москве, к примеру, это всего 76,5. В остальных регионах и того меньше.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге от коронавируса умерли уже 6030 человек.

Отметим, что суточная заражаемость на 9 декабря впервые за несколько дней побила рекорд и составила 3761 случай. Выздоровел 1921 пациент.

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