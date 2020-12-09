Центр имени Алмазова начал прием петербуржцев с коронавирусом

Центр Алмазова начал принимать больных с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Научно-исследовательский медицинский центр имени Алмазова, имеющий федеральное подчинение, вновь начал принимать петербуржцев с коронавирусом. Горожан с диагнозом COVID-19 будут отправлять в стационар клиники, расположенной на проспекте Пархоменко, 15В.

- Для оказания помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями в лечебно-реабилитационном комплексе подготовлены 230 коек, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

По словам чиновника, Центр Алмазова стал шестым федеральным стационаром в городе, который начал принимать пациентов с коонавирусом.

Кроме городских стационаров, больных лечат в Первом меде - университете имени Павлова, больнице имени Петра Великого СЗГМУ Мечникова, Северо-Западном окружном медицинском центре имени Соколова, НИИ фтизиопульмонологии и Педиатрическом университете.

Всего федеральные центры развернули под «ковид» 1073 койки.