Две новые улицы появились в Санкт-Петербурге

В Приморском районе появились две новые улицы Фото: Олег ЗОЛОТО

На карте Санкт-Петербурга появились две новые улицы - Высотная и Воздушная. Они построены в Приморском районе города в районе "Лахта-центра" и будут служить подъездными ему в качестве подъездных дорог. Об этом в среду, 9 декабря 2020 года, сообщили в Смольном.

- В "Лахта-центре" создается крупнейший многофункциональный комплекс, и нам очень важно обеспечить его транспортную доступность. Город вкладывает значительные средства в развитие транспортной инфраструктуры в Приморском районе, в создание объектов для подключения общественно-делового квартала к улично-дорожной сети, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Обе улицы четырехполосные. Воздушная протяженностью в 976 метров, располагается южнее Приморского шоссе от кольцевого пересечения до Бобыльской улицы. Воздушная ведет от кольца в сторону Финского залива. Ее длинна всего 213 метров.

Строительство дорог с тротуарами и велодорожками обошлось городу в 1,232 млдр рублей. Также до середины ноября 2023 года там же планируется построить эстакадные съезды к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина.