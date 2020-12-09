Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге превысило шесть тысяч человек

Уже больше 6 тысяч человек умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Общее количество жителей Санкт-Петербурга, умерших от коронавируса, перешагнуло психологическую отметку в шесть тысяч человек. Это стало понятно 9 декабря, когда в городе зафиксировали еще 83 летальных исхода.

- На утро среды число жертв коронавирусной инфекции в Петербурге составило 6030 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Отметим, что по этому показателю Северная столица уступает только Москве, где всего умер 9571 пациент (+75 за сутки). При этом коэффициент смертности в пересчете на 100 тысяч человек населения, в Петербурге значительно выше: 112,7 против 76,5.

Что касается суточной заболеваемости, то тут столица далеко впереди. За минувшие 24 часа в Москве заболели еще 5145 человек, а в Петербурге – 3761, что для города означает новый рекорд.

При этом резкого роста заражаемости не происходит и в Смольном надеются на «выход на плато». Чтобы не сбить тенденцию на снижение заболеваемости, в городе введены жесткие ограничения на новогодние праздники.