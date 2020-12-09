Подростки разбили бутылку о голову охранника супермаркета в Санкт-Петербурге

Полиция задержала подростков за нападение на охранника супермаркета в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция поймала трех подростков, напавших на охранника супермаркета. Вечером в понедельник, 7 декабря 2020 года, в отделение Приморского района позвонил 47-летний специалист по безопасности одного из сетевых магазинов, расположенного на Серебристом бульваре, и сообщил об инциденте.

- Мужчина рассказал, что около десяти часов вечера трое парней открыто похитили бутылку пива со стеллажа после чего один подростков бросил ее в голову заявителя, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Наряд полиции мигом приехал на место. Из магазина они забрали троих подростков и доставили в отделение для разбирательства. Всем парням от 16 до 17 лет.

Хулиганов передали в руки родителям и взяли обязательно о явке. Сейчас проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего.