«Ледяные цветы» заметили в лесу под Санкт-Петербургом

"Ледяные цветы" выросли под Петербургом. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Вслед за «ледяными волосами», в лесах под Петербургом появились и «ледяные цветы». Уникальное и интересное явление природы заметил во время загородной прогулки биолог Павел Глазков. Фото «цветов» он поделился в соцсетях.

- С наступлением заморозков в лесу появились новые ледяные чудеса! Вода, испаряясь из-под земли, замерзает в причудливых формах. Создается ощущение, что ледяные цветы действительно выросли из-под земли, - пишет натуралист в своем паблике ВКонтакте «Каждой твари по паре».

Но оказалось, что «ледяные цветы» распустились не в одном месте. Не менее красочные снимки сделали жители Пушкина. Там, в минувшие выходные, также заметили природное чудо.

Напомним, что в конце во Всеволожском районе Ленобласти натуралист нашел «ледяные волосы», растущие на деревьях. Это редкий эффект можно наблюдать только в Северном полушарии между 45 и 60 параллелями.