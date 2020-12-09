В Кремле раскритиковали «сопротивление» петербургских рестораторов, но посоветовали найти с ними общий язык

Кремль посоветовал Смольному найти общий язык с рестораторами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередная скандальная ситуация, связанная с коронавирусом, дошла из Петербурга до Москвы. На этот раз властям пришлось комментировать историю с появлением «ресторанного сопротивления», представители которого отказались подчиняться Смольному и закрываться на новогодние праздники, мотивируя это неминуемым закрытием бизнеса.

- Это сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они подвергнут опасности. Питер находится у красной черты. Там напряженная ситуация и власти региона делают все, чтобы справиться с огромной волной эпидемии. И на этом фоне ресторанные протесты — это неуважение к людям, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию, так как решать ее должны именно местные власти. Одновременно Песков дал понять, что Смольному стоит найти компромисс с рестораторами.

- Есть вопрос бедственного положения бизнеса. Диалог надо выстраивать и искать совместные пути выхода из ситуации, - заявил Песков.