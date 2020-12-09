Новый вариант «закона о наливайках» приняли в окончательном чтении

ЗакС принял обновленный "закон о наливайках". Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты петербургского Заксобрания как и обещали, успели до конца года принять новый, исправленный вариант скандального «закона о наливайках». Теперь из него почти полностью исключена норма о минимуме в 50 кв. метров площади, из-за которой могли закрыться сотни авторских баров в центре города.

- Поправка в «закон о наливайках» принята в целом, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Отметим, что по измененным правилам, минимальная площадь бара должна быть 20, а не 50 кв.метров. Причем в нее входит и кухня и гардероб и детский уголок. Однако речь идет только о старых домах, расположеннымх преимущественно в исторической части города.

А вот «хрущевкам» и «панелькам» оставили минимум в 50 «квадратов». Это сделано для искоренения разливаек и рюмочных, на которые жалуются местные жители.

Норма о 20 метрах вступит в силу с 2021 года, а вторая часть закона про 50 метров заработает годом позже.

Впрочем, закон еще должен подписать губернатор города.