Следственный комитет начал проверку смерти пациента сразу после выписки из больницы Санкт-Петербурга

Следователи выясняют причину смерти мужчины, выписавшегося из больницы с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет начал доследственную проверку смерти 65-летнего мужчины. Днем 8 декабря 2020 года, пенсионера выписали из больницы №15, где он лежал с коронавирусом. Но спустя короткий промежуток времени, как он покинул медучреждение, умер прямо на улице.

- Мужчина договорился встретиться с сыном на перекрестке Ленинского проспекте и улицы Доблести, чтобы тот отвел его в арендованную для самоизоляции квартиру, где он должен был долечиться. Однако по пути ему стало плохо - задыхался, упал на землю и умер до приезда скорой, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На данный момент оперативники проводят комплекс мероприятий. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти мужчины. После этого комитет пример процессуальное решение.