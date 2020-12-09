Петербургский метрополитен перешел на зимний график работы, на линию выходят 90% составов

Подземка перешла на зимний режим работы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский метрополитен перешел на зимний режим работы и в Смольном рассказали, что это означает. На самом деле, измененный график начал действовать еще с 1 декабря, но для пассажиров ничего кардинально не поменялось, даже с учетом небольшого сокращения составов на линии.

- На линии выходят 185 составов. При этом количество поездов рассчитано на 90% от показателей прошлого года, сейчас метро загружено на 60%, - сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

При этом ранее в самом метрополитене эту информацию «Комсомолке» опровергали. Также было опровергнуто увеличение интервала между поездами. В среднем он составляет 1,5-2 минуты, но вечером на конечных станциях может достигать 3,5 минут и больше.

Что же касается зимнего графика, то все изменение заключается в том, что шесть станций метро будут работать чуть дольше, буквально по несколько минут.

А вот пассажиропоток в подземке действительно упал, «возить воздух» там не собираются, но пока никаких ограничений вводить не планируется.