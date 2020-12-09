Полиция со стрельбой задержала угонщика автомобиля бизнесмена из Санкт-Петербурга

В Ленинградской области полицейские, применив табельное оружие, задержали автоугонщика Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники ДПС Ленинградской области оперативно перехватили угнанный в Санкт-Петербурге автомобиль. Во втором часу дня вторника, 8 декабря 2020 года, в полицию Невского района города на Неве обратился 55-летний бизнесмен и рассказал, что его машину "Хендай Туксон" за 1,5 миллиона рубле угнали от поликлиники на Шлиссельбургском проспекте.

- Информация незамедлительно была передана всем постам ДПС. Меньше чем через час на 56 километре трассы, ведущей в Псков, сотрудники ГИБДД заметили похищенный автомобиль, на котором уже были "левые" номера, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инспектора начали преследование. Требования об остановке угонщик игнорировал, лишь увеличивая скорость, чтобы оторваться от полицейских. В районе деревни Выдра в Гатчинском районе инспектор ДПС из табельного оружия начал стрелять по колесам машины. В итоге вора остановили.

За рулем оказался 25-летний житель города Пскова. Мужчина задержан и доставлен в полицию.