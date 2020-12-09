Смольный: Учреждениям культуры нужно срочно поменять афиши на период с 30 декабря по 10 января

Театрам и прочим учреждениям культуры предписали поменять афиши на корректные. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга потребовали от театров, концертных залов и прочих учреждений культуры скорректировать свои творческие планы и, главное, афиши на новогодние каникулы. Причиной стал запрет на работу с 30 декабря по 10 января, о котором было объявлено ранее. Но не везде это указано, что вводит зрителей в заблуждение.

- Обращаем внимание организаторов мероприятий и билетных операторов на необходимость оперативной корректировки репертуарных планов и афиш, размещенных на сайтах по распространению билетов, - сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Впрочем, некоторые мероприятия могут быть проведены со зрителями, но их организаторы должны согласовать заранее. Чтобы горожанам не попасть впросак, купив билет на шоу, которого нет, перед покупкой стоит зайти на сайт Центра развития и поддержки предпринимательства, где опубликован перечень разрешенных мероприятий.

При этом, зал все равно не может быть заполнен более, чем на четверть.