Рейд по местам выгула собак провели в Кировском районе Санкт-Петербурга

Смольный провел рейд на соблюдение правил выгула собак в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге проверили собачников на соблюдение правил выгула. Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности устроили очередной рейд в Кировском районе. Инспекции подвергся газон вдоль проспекта Стачек в связи с поступающими жалобами местных жителей. В среду, 9 декабря 2020 года, Смольный отчитался о проверке.

- Одна из главных целей – сделать Петербург комфортным и безопасным для всех горожан. Для этого необходимо пробудить сознательность в людях. Для этого подобные рейды проводятся на регулярной основе», – прокомментировала рейд председатель комитета Ольга Аришина.

По итогам проверки было составлено 9 протоколов об административных нарушениях, а также пресечено 25 нарушений. Также инспекторы провели профилактические беседы с владельцами животных.

В Петербурге выгуливать собаку можно только на поводке. Животные с высотой в холке более сорока сантиметров должны быть в наморднике. Штраф за нарушения – от одной до пяти тысяч рублей.