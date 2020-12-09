«Бизнес продержится»: Беглов обсудил с представителем ресторанного сообщества новогодние ограничения

Губернатор обсудил новогодние ограничения с ресторанным бизнесом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с одним из представителей ресторанного сообщества города, на которой речь шла о новогодних ограничениях и непростой ситуации, в которой оказался сектор общественного питания.

- Я говорю за ответственный бизнес. Мы должны отнестись с пониманием, пойти навстречу властям и найти пути, которые позволят сохранить отрасль. Конечно, мы будем нести потери, но до 10 января ничего с нами не случится. Бизнес продержится, - заявил на встрече с губернатором Арам Мнацаканов.

Александр Беглов, в свою очередь, пообещал начать смягчать меры, если будет заметен реальный спад заболеваемости в Петербурге и призвал к соблюдению карантинных мер не только коммерсантов, но и простых горожан.

- Сегодня у нас 3761 заболевший. Коечные мощности на пределе. Врачи работают на износ. Мы не можем допустить нового подъема заболеваемости, - отметил градоначальник.