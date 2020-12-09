На 21-летнего парня, который до полусмерти избил мать своей 39-летней сожительницы, завели уголовное дело

Полиция завела дело на ревнивца, избившего сожительницу и ее мать-пенсионерку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Невского района завела уголовное дело в отношении нигде не работающего 21-летнего жителя Сестрорецка, который вечером 8 декабря жестоко избил свою 39-летнюю сожительницу и ее 65-летнюю мать.

- В 21:10 в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что получила СМС от своей коллеги. Та просила о помощи, написав, что в квартире на Союзном проспекте их с матерью избивает ее бывший сожитель, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавший на место наряд задержал агрессора. Пострадавших срочно госпитализировали, при этом состояние пенсионерки врачи оценили как тяжелое.

Самого парня отвезли в отделение, а уже 9 декабря в отношении него было возбуждено дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Угроза убийством».

Первая из них предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Меру пресечения мужчине позднее изберет суд.