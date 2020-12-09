Ресторанные ваучеры могут ввести в Санкт-Петербурге

В Петербурге могут ввести ресторанные ваучеры. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге могут появиться ресторанные ваучеры. Это небольшие листки бумаги с определенной суммой, которыми можно оплатить чашку кофе или обед в заведении. Введение ваучеров, как мера поддержки бизнеса, обсуждалось 9 декабря на встрече бизнеса и власти в Смольном.

- Губернатор предложил продумать систему ваучеров. Город сможет выкупить их у ресторанов и кафе, чтобы потом раздать жителям, - рассказал после встречи ресторатор Арам Мнацаканов, чьи слова приводят "Невские новости"

Предварительно, каждый ваучер будет иметь номинал в 500-600 рублей. Подобные ваучеры во время пандемии вводили в Китае, Южной Корее, Германии и других странах мира. Они способствуют увеличению числа клиентов в кафе и ресторанах, помогая последним справиться с финансовыми потерями.

Когда будет реализована система ваучеров, пока неизвестно. Но точно не раньше, чем закончатся новогодние ограничения.