Роспотребнадзор назвал адекватными запреты по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Анна Попова считает ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге абсолютно адекватными. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетила Санкт-Петербург и назвала текущие ограничения по коронавирусу адекватными той эпидситуации, что сложилась в городе на середину декабря. Как отметила главный санитарный врач России, важно, чтобы власти очень жестко контролировали исполнение всех запретов. Вероятно, Попова отсылает к рейдам силовиков по барам, работавшим ночью вопреки запретам Смольного.

- Запреты абсолютно адекватны сегодняшней ситуации. Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались, а контроль за ними был неукоснительным. Большие города всегда более подвержены распространению инфекционных заболеваний, тем более, респираторных. Меры профилактики для таких городов должны быть специальными, - цитируют главу Роспотребнадзора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что Попова довольна стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в Северной столице. Теперь, по ее словам, этот показатель нужно снижать.