Число уличных камер видеонаблюдения вырастет до 179 тысяч к 2025 году в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в 4 раза увеличат число камер видеонаблюдения на улицах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество камер видеонаблюдения, расположенных на улицах Санкт-Петербурга, вырастет почти в 4 раза к 2025 году. Планы в рамках развития программы «Безопасный город» выглядят масштабно – в 2020-м в Северной столице есть около 46 тысяч устройств слежения, через четыре года их станет 179 тысяч.

- К 2025 году у нас не останется «белых пятен» на карте города, то есть участков без камер видеонаблюдения. Планируем разработать методику, которая позволит размещать устройства оптимально, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Модернизируют и проект «Умный двор». В рамках него в городе установлено 7,5 тысяч домофонов с речевой записью и доступом в интернет. До конца 2023 года их число увеличат до 55 тысяч. Те горожане, которые уже имеют в домах такие двери, знают, что с их помощью можно оперативно вызвать на место участковых и скорую помощь.