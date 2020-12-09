Больше 80% петербуржцев удовлетворены уровнем личной безопасности

Большинство жителей Санкт-Петербурга спокойны за уровень личной безопасности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Итоги традиционного социологического опроса показывают, что больше 80% петербуржцев удовлетворены уровнем своей личной безопасности. По словам губернатор Александра Беглова, растет доверие жителей Северной столицы к работе правоохранительных органов. Только в 2020 году на развитие аппаратно-программного комплекса по созданию безопасного города выделили больше 4 млрд рублей.

- В систему обеспечения безопасности входят пожарная и охранная сигнализация, контроль и управление доступом, автоматическое пожаротушение, видеонаблюдение на объектах. На данный момент круглосуточный мониторинг присутствует больше, чем на 6 тысячах объектах социальной инфраструктуры города, - передают слова Беглова в пресс-службе Смольного.

Также в полной готовности находится система централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга в случае ЧС.