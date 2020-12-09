Больше 1,8 млрд рублей долгов взыскали с петербуржцев за неполный 2020 год

Почти 2 млрд долгов взыскали с петербуржцев за 9 месяцев 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 1,8 млрд рублей взыскали с должников в Санкт-Петербурге. В Смольном хвалят систему контроля за передвижением автомобилей. Благодаря ноу-хау судебные приставы оперативно вычисляют местоположение горожан, попавших в базу исполнительных производств УФССП за долги.

- За 9 месяцев 2020 года с помощью данной системы удалось взыскать более 1,8 млрд рублей в бюджеты всех уровней, в том числе около 600 млн – в городской бюджет. Судебные приставы выявили 1,2 тысячи автомобилей, принадлежащих должникам, - сообщил губернатор полпреду президента РФ в СЗФО.

Добавим, что в городе установлены 164 стационарных комплекса, выявляющих нарушения ПДД. В перспективе их число увеличат до 1 200. При этом к 2025 году количество уличных камер видеонаблюдения в Санкт-Петербурге вырастет в 4 раза – с 46 до 179 тысяч.