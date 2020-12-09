Больше 2,7 млн звонков поступило от петербуржцев на телефон «112» в 2020 году

Петербуржцы позвонили на телефон "112" больше 2,7 млн раз в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга довольны работой автоматизированной системой «112», которая объединяет все экстренные оперативные службы города – «скорую», службу газа, полицию и МЧС. За 10 месяцев 2020 года на указанный телефон поступило больше 2,7 млн обращений от горожан. Для сравнения, в аналогичном отрезке 2019 года звонков было на 11% меньше.

- Система «112» принимает звонки жителей Северной столицы на пяти иностранных языках. Обращения горожан слушают 149 сотрудников. Во время пандемии коронавируса нагрузка на них возросла в разы. Один оператор в сутки принимает более 600 звонков при норме в 360. Поэтому штат сотрудников планируется увеличить на 68 человек, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Отметим, что более 80 процентов петербуржцев, по данным последнего соцопроса от Смольного, удовлетворены уровнем личной безопасности.