Омбудсмен Санкт-Петербурга раскритиковал инструкцию по слежке педагогов за школьниками в Сети

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге разобрал инструкцию для городских педагогов по слежке за школьниками в Сети. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов выступил с критикой рекомендаций комитета по образованию, переданных педагогам с целью слежки за учениками в соцсетях. Ранее учителя получили инструкции по мониторингу за жизнью школьников в интернете для того, чтобы выявить возможные проявления экстремизма и сообщить в полицию.

- Все перечисленное можно отнести к оперативно-розыскной деятельности, но никак не к педагогической. Закон об образовании обязывает учителей соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, уважать честь и достоинство обучающихся. К тому же есть риск нарушить конституционные права человека на частную жизнь, - пишет омбудсмен на своем официальном сайте.

В комитете по образованию заверяют, что мониторинг за страничками школьников – дело сугубо добровольное.