Число безработных сократилось за осень 2020 года в Санкт-Петербурге

Безработица сокращается в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Численность безработных снизилась за осень 2020 года в Санкт-Петербурге. На рынке труда наблюдают положительную динамику. При этом многие горожане остались без работы не из-за коронавируса, а состояли на учете еще до пандемии и разнообразных ограничений.

- В сентябре в статусе безработных находились 107,8 тысячи человек, а на утро 9 декабря таковых уже 98,8 тысячи. Стараемся удержать баланс в экономике и по максимуму сохранить рабочие места. Пособие по безработице получают 39 751 человек. При этом число вакансий растет, с 1 апреля их стало больше на 7,5 тысячи, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Среди наиболее востребованных вакансий на данный момент выделяются каменщики, маляры, повара, продавцы, инженеры, охранники, медсестры, врачи, массажисты и программисты. Особенно ждут новых людей в общепите.