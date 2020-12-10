Светофор загорелся факелом в Московском районе Санкт-Петербурга

В Московском районе Петербурга сгорел светофор Фото: принтскрин видео.

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями самовозгорания светофора. В ночь на четверг, 10 декабря 2020 года, в Московском районе вспыхнул столб на пересечении Благодатной улицы и Севастьянова. За считаные минуты светофор превратился в двухметровый факел, сияющий на всю округу. На место незамедлительно прибыл наряд пожарных.

- Загорелся светофор на перекрестке Благодатной и Севастьянова. Наряд прибыл через 5 минут, - рассказали в соцсети очевидцы.

Свидетели также сняли видео пожара. За кадром они стали гадать, по какой причине загорелся светофор. Основным предположением стала проблема с проводкой, которая заискрилась и провоцировала пожар.

Прибывшие спасатели буквально в течение пары минут справились с огнем, залив его пеной. На данный момент светофор не работает. В скором времени он будет заменен.