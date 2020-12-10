В Мариинской больнице назвали условия для выписки пациента после коронавируса

В Мариинской больнице назвали критерии для выписки пациента после коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга рассказали о главных условиях для выписки пациента, переболевшего коронавирусом. Сейчас, в условиях пандемии, у медицинских учреждений есть критерии в соответствии с "Временными методическими рекомендациями Минздрава России". Как пишут "Невские новости", эти критерии для выписки действуют независимо от результата ПЦР-теста.

- Решение о выписке из стационара на амбулаторное долечивание принимает лечащий врач совместно с заведующим отделением, - пояснили в Мариинской больницы.

Для того, чтобы отпустить пациента домой у него должна быть температура тела ниже 37,5 градусов, отсутствовать признаки дыхательной недостаточности - сатурация на воздухе не менее 95%, уровень С-реактивного белка менее десяти.

Напомним, что 8 декабря в Петербурге скончался мужчина, который ехал из больницы домой. Пациента только выписали на амбулаторное лечение, однако он умер пока добирался до места изоляции.