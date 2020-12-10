Солнечный день ждет Санкт-Петербург 10 декабря 2020 года

Солнечная погода заглянет в Петербург 10 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург уже несколько дней удивляет своих жителей и гостей безоблачным небом. Однако, как сообщают синоптики, декабрьские запасы солнца подходят к концу. В четверг, 10 декабря 2020 года, в Северной столице будет снова ясно, почти без облаков, при этом морозно. Температура воздуха опустится до минус 6 градусов.

- Антициклон, медленно уходящий на восток, будет постепенно уменьшать свое воздействие на погоду Северной столицы. В небе начнут появляться разрозненные облачные поля, но до осадков дело пока не дойдет, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

В Санкт-Петербурге ожидаются морозы в 2-4 градуса, по Ленинградской области разброс от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Небольшой мокрый снег стоит ждать уже в пятницу во второй половине дня. Температура воздуха будет до минус 3 градусов, на дорогах гололед.