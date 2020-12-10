Кинотеатры Санкт-Петербурга продолжат работу в новогодние праздники

Петербургские кинотеатры смогут работать в новогодние праздники Фото: Олег ЗОЛОТО

Все же какие-то развлечения на длинные новогодние выходные в Санкт-Петербурге сохранятся. Стало известно, что в городе продолжат свою работу кинотеатры. Кинозалы будут открыты, несмотря на запреты. Однако пускать зрителей они будут в ограниченном количестве. Об этом заявил первый заместитель главы комитета по культуре города Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

- В период новогодних праздников кинотеатры продолжат свою деятельность с ограничением количества людей в зале до 50 человек, - отметил Пиотровский.

Также представитель комитета добавил, что продолжается деятельность театров. Сейчас максимальная заполняемость зрительных залов в театрах составляет 25 процентов.

Напомним, что в Петербурге с 4 декабря действуют новые коронавирусные ограничения. Детям до 16 лет запрещается посещать мероприятия, проводимые театрами. Всем концертным залам, театрам и кинотеатрам следует проводить мероприятия с наполняемостью залов до 25 процентов.