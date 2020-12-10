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Петербуржцы пожаловались на вертолет, полночи летавший над жилыми домами Красносельском районе

Шум от лопастей местным жителям мешал спать
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы пожаловались на вертолет, который всю ночь мешал спать, летая над Красносельским районом

Петербуржцы пожаловались на вертолет, который всю ночь мешал спать, летая над Красносельским районом

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Красносельского района Санкт-Петербурга пожаловались на вертолет, который полночи летал над жилыми кварталами. Утром в четверг, 10 декабря 2020 года, в социальной сети появился пост от петербуржца, недовольного тем, что шум лопастей ему мешал спать.

- Какой-то догадливый человек полночи наматывал круги над жилыми кварталами Красносельского района на вертолете. Очень неприятный звук не дал полноценно выспаться, - пожаловался горожанин.

Вертолет намотал не менее 10 кругом над жилыми домами / Фото: FlightRadar

Вертолет намотал не менее 10 кругом над жилыми домами / Фото: FlightRadar

В доказательство своих слов петербуржец опубликовал скрины с портала FlightRadar, который показывает информацию о воздушных суднах, а также их направление полета.

На схеме видно, что вертолет Bell 429 GlobalRanger действительно вылетел из Московского района в 2 часа ночи и пролетел над Красносельским районом не менее 10 раз. Лишь один раз вертолет добрался до Кронштадта и обратно над Финским заливом.

На данный момент причины такого вынужденного ночного полета не известны.