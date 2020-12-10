Полиция задержала мужчину, выстрелившего в прохожего на Невском проспекте

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на Невском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который выстрелил в прохожего на Невском проспекте. Инцидент произошел в половине одиннадцатого вечера 3 декабря 2020 года. От бригады скорой помощи поступило сообщение в отдел МВД об огнестрельном ранении у дома 49, корпус 2, по Невскому проспекту.

- 23-летний парень рассказал правоохранителям, что гулял вместе с 33-летним братом. На улице у них возник конфликт с прохожим мужчиной, который в результате перебранки выстрелил в руку старшему брату, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего мужчину осмотрели врачи скорой, оказали ему медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Утром 9 декабря правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний экспедитор. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.