Нарколабораторию накрыли в съемной квартире в городе Мурино

Лабораторию по производству синтетических наркотиков накрыли в Мурино Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области следователи накрыли нарколабораторию и задержали группу лиц, которые промышляли синтетическими наркотиками. В четверг, 10 декабря 2020 года, в следственном комитете рассказали о задержании нескольких человек и возбуждении уголовного дела.

- В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены гражданине, которые организовали с целью последующего сбыта производство и хранение синтетических наркотиков, - рассказали в комитете.

Нарколабораторию дельцы разместили в съемной квартире в Мурино Всеволожского района. Во время обысков правоохранители там нашли более 3 килограммов запрещенных веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды.

На данный момент все участники группировки задержаны и находятся под стражей. Расследование продолжается.