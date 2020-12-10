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Коронавирус Covid-19

Еще 44,5 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

В Северной столице на 10 декабря болеют более 60 тысяч горожан
Лилия КОЗЛОВА
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Более 44,5 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Более 44,5 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается пока напряженной. Горожане массово сдают анализы на выявление инфекции. По данным Смольного на четверг, 10 декабря 2020 года, в Северной столице были обследованы более 44,5 тысяч человек. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 44588 человек. Под медицинским наблюдением находится 1937 человек. Из них 50 - в обсерваторе, 1516 - контактные, 371 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.

Тем временем в городе на данный момент одновременно болеют более 60 человек. За все врем пандемии заразились почти 160 тысяч горожан, из них выздоровели порядка 90 тысяч, скончались более 6 тысяч.

https://www.spb.kp.ru/daily/21712098/4335910/?utm_campaign=internal&utm_medium=main_region&utm_source=quote_preview&utm_term=3Напомним, что в Петербурге 8 декабря был установлен антирекорд по числу госпитализаций за время пандемии.

Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий