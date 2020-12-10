У петербуржца украли 115 млн рублей с банковской карты

Мошенники украли 115 млн рублей с банковской карты петербуржца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга стал жертвой телефонных мошенников и лишился 115 миллионов рублей. Инцидент произошел еще 25 сентября 2020 года. Деньги горожанина "утекли" с банковского счета после звонка подозрительных личностей. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

- 8 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий вместе с сотрудниками полиции Москвы были задержаны два человека, которые занимались мошенничеством, сидя в столице, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Один из задержанных 43-летний уроженец города Мары республики Туркменистан. Второй - 23-летний парень из Архангельска.

На данный момент оба подозреваемых находятся под стражей. Полиция продолжает расследование мошенничества. Были ли найдены краденные миллионы, не сообщается.