2,7 млн звонков поступило на номер 112 в Санкт-Петербурге за 2020 год

2,7 млн звонков поступило за год на номер 112 в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 2,7 млн звонков приняли операторы петербургской экстренной службы «112». Причем это данные не за весь год, а только за десять месяцев - с января по октябрь включительно. Об этом, на совещании с полпредом президента РФ по Северо-Западу, рассказал губернатор Санкт-Петербурга.

- За 10 месяцев 2020 года на номер 112 поступило более 2,7 млн обращений, это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - заявил Александр Беглов.

Глава города отметил, что система «112», в Петербурге входит в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Кроме русского, ее операторы могут принимать обращения на пяти иностранных языках. Сама система интегрирована со всеми экстренными оперативными службами города – 01, 02, 03, 04.

На данный момент в колл-центре работают 149 специалистов. Из-за коронавируса, число звонков в 2020 году резко увеличилась, сейчас нагрузка на одного оператора превышает 600 обращений в сутки, что почти вдвое больше нормы. Поэтому вскоре штат расширят на 68 человек.