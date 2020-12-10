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Общество

Петербуржцам предложили проголосовать за переименование Советских улиц

Активисты предлагают вернуть исторические имена 10-ти улицам города
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцев просят проголосовать за переименование Советских улиц

Петербуржцев просят проголосовать за переименование Советских улиц

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Инициативная группа предложила жителям Санкт-Петербурга проголосовать за переименование Советских улиц, расположенных в Центральном районе города, и вернуть им исторические имена - Рождественские. Сбор подписей запустили в четверг, 10 декабря 2020 года, на портале для петиций. Активисты считают, что возвращение имен улицам послужит сохранению культурной идентичности города и традиций петербургской топонимики.

- Наша цель — добиться восстановления исторической справедливости. Для этого мы привлекаем на свою сторону независимых местных депутатов, юристов и городских активистов. Мы сделаем все, чтобы голос жителей был услышан и воплощен в долгожданное решение, которое обсуждается уже много лет, - рассказали инициаторы голосования.

На данный момент за переименование 10-ти Советских улиц проголосовали порядка 300 человек. После эти подписи направят в Смольный для принятия решения.