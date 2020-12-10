«Зеленого попугая», водку и сигареты украл в магазине «Отрада» блондин из Пикалево

Полиция ищет любителя семечек и халявы из Пикалево. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Бокситогорского района Ленинградской области ищут молодого блондина, который пришел вечером 9 декабря в магазин с романтическим названием «Отрада», расположенный в городе Пикалево и коварно похитил спиртное, курево и семечки.

- В 21:45 поступил звонок от продавца магазина о том, что неизвестный молодой человек совершил открытое хищение продуктов питания на сумму 421 рубль. В частности: бутылку водки, стоимостью 270 рублей, пачку сигарет (127 рублей) и две пачки семечек «Зеленый попугай» по 12 рублей за пачку, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что поставила все запрошенное покупателем на прилавок, посетитель забрал товар, после чего объяснил что в настоящее время денег, увы, не имеет, а заплатит за все, когда будет возможность. После чего элегантно покинул магазин.

Обманутая в лучших чувствах продавщица позвонила в полицию. Обидчика она описала как молодого блондина, чуть ниже среднего роста.

По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Любителю семечек грозит до четырех лет лишения свободы.