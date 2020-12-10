Еще 79 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 10 декабря 2020 года

Еще 79 петербуржцев умерли от коронавируса на 10 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Статистика смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Так, на четверг, 10 декабря 2020 года, в городе зафиксировано еще 79 летальных исходов.

- За все время пандемии в Санкт-Петербурге от коронавируса скончались уже 6 109 пациентов. Коэффициент смертности в городе на данный момент составляет 1,01, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Добавим, что за все время инфекцию выявили у 163 163 человек, из них полностью выздоровели 91 808 пациентов.

На дням в Петербурге скончался 64-летний мужчина. Петербуржец лечился в больнице от коронавируса. Когда его состояние улучшилось, пациента выписали и отправили на амбулаторное лечение. Однако он скончался на улице вскоре после выписки.

Также Санкт-Петербург обновил антирекорд по количеству госпитализаций за обе волны пандемии. За сутки в стационары попали 933 пациента с инфекцией в среднем и тяжелом состоянии.