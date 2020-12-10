Новый рекорд: еще 3774 заболевших коронавирусом зафиксировано в Санкт-Петербурге на утро 10 декабря

Новый рекорд по заражаемости установлен в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суточная заболеваемость в Санкт-Петербурге опять установила рекорд. За минувшие 24 часа в городе было зафиксировано еще 3774 случая коронавируса. Это на 13 больше, чем днем ранее, когда также был поставлен рекорд. При этом взрывного роста заражаемости в городе нет, «кривая» графика идет почти горизонтально.

- На утро 10 декабря в России зафиксировано еще 27 927 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Москве - 6730, в Санкт-Петербурге - 3774, - сообщат портал «Стопкоронавирус».

Выздоровевших по стране стало на 25 887 человек больше. В Северной столице за сутки выписали из больниц и с амбулаторного лечения еще 1918 пациентов. Пока этот показатель почти вдвое отстает от уровня заболеваемости, что заставляет власти города разворачивать новые койки в стационарах. Так накануне принимать «ковидных» больных начал Центр имени Алмазова.

Сейчас в Петербурге в активном состоянии заболевания находятся больше 65 тысяч человек, около 11 тысяч из них - госпитализированы.