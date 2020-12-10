Администрацию Шушар уличили в растрате 39 миллионов рублей

Администрацию Шушар оштрафовали за растрату бюджетных денег Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в четверг, 10 декабря 2020 года, суд признал администрацию муниципального образования поселка Шушары виновной в нецелесообразной растрате бюджетных денег. После проверки, проведенной контрольно-счетной палатой, было выявлено более 150 нарушений на общую сумму 46 миллионов рублей, из которых 39 миллионов были потрачены на ненужные вещи.

- Более 35 миллионов были потрачены на благоустройство земли, которая находится в собственности Петербурга, физических и юрлиц. Более 2 миллионов было потрачено на устройство новых пешеходных дорожек на Школьной улице и Колпинском шоссе, - сообщили в палате.

При этом, за счет средств местного бюджета может производиться лишь текущий ремонт придомовых и дворовых территорий.

По итогам судебного заседания администрации Шушар был назначен штраф в размере 1 миллиона 91 тысячи рублей.