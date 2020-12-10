Смольный объяснил применение силы при рейде по барам-нарушителям

В Смольном пообещали продолжить рейды по нарушителям карантина. Фото: Полина ШАНДРАК

Первый зампред Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов рассказал о ситуации с применением силы, которая произошла во время рейда по барам-нарушителям из числа пресловутого «сопротивления».

- Сила применялась один раз в ответ на неправомерные действия самих так называемых предпринимателей – тяжело назвать их так, работают в жилом доме, без кассовой техники, без лицензии на алкоголь. Сила применялась в ответ, адекватная. Ведутся следственные действия, - пояснил чиновник.

Ситов также отметил, что пока никаких обращений от коммерсантов по этому поводу в Комитете не получали, а общее число жалоб идет «к нулю». Каждую из них тщательно разбирают.

Сами проверки, которые уже пообещали продолжить, идут «крайне лояльно». Уже проинспектировано около 50 тысяч объектов, по ним составлено 1200 протоколов. Позиция коммерсантов резко изменилась на нормальную, большинство начало выполнять требования.