Спасатели перейдут в режим повышенной готовности на новогодние каникулы в Санкт-Петербурге

МЧС перейжет в режим повышенной готовности в новогодние праздники в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В новогодние каникулы пожарные Санкт-Петербурга будут работать в режиме повышенной готовности. Во время праздников риск возникновения пожара всегда повышается. Как сообщили в Смольном в четверг, 10 декабря 2020 года, в дни длинных выходных ежесуточно будут дежурить почти 800 пожарных и 190 спецмашин.

- Новогодние праздники длительные. Посещение массовых мероприятий ограничено. Большинство горожан будут дома или в гостях. Риски пожаров из-за пиротехники или нагревательных приборов могут возрасти. Надо уделить особое внимание жилому фонду, – отметил губернатор Александр Беглов.

До начала праздников жилищный комитет и администрации районов должны проверить чердаки, подвалы, электрощитовые и другие технические помещения, закрыть их на замки и опломбировать.

В рождественскую ночь под контролем МЧС будет 160 церквей и храмов, чтобы служба прошла безопасно.