Смольный объяснил, почему не пойдет проверять церкви на соблюдение карантинных мер

Рейдов по церквям проводить не планируют. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

На фоне массовых проверок кафе, ресторанов и других общественных заведений города, возник вопрос: а будут ли власти проверять на соблюдение карантинных мер храмы, в которых проходят службы, собирающие не по одному человеку.

- Церковь у нас отделена от государства. К счастью, мы обладаем информацией, что в церковном сообществе стандарты восприняты, все меры принимаются. Как вы представляете себе Следственный комитет (его сотрудники принимали участие в рейде по ресторанам - прим.ред.) в церкви? - заявил первый зампред Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

По словам чиновника, силовики пошли по тем адресам и объектам, где проведенный ранее мониторинг показал несоблюдение санитарных норм.

На первый раз туда приходили чиновники и Роспотребнадзор, а уже к злостным нарушителям приходилось вызывать полицию.

- Как их можно сравнивать с церковью? Здесь нет никакой необходимости в жестких поверках, - подчеркнул Ситов.