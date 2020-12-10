Петербургские спасатели приготовились к сезону зимней рыбалки

МЧС Петербурга приготовилось к сезону зимней рыбалки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург приходят морозы, а значит близится сезон зимней рыбалки. В четверг, 10 декабря 2020 года, спасатели города отчитались о полной готовности к этому непростому времени.

- Поисково-спасательная служба города находится в полной готовности к сезону зимней рыбалки. К сожалению, наши рыболовы выходят на лед в любую погоду. Минувшей зимой со льда были спасены более 40 человек, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Согласно прогнозам синоптиков, на Финском заливе, Неве и других водных объектах города лед появится только к концу декабря, но выход на него строго запрещен до 15 января. Весной, на период таяния льда, запрет установлен с 15 марта.

- Во всех районах известны места, где люди массово выходят на лед. Особенно важно, чтобы школьники знали, как себя вести зимой на водоемах. На классных часах надо организовать разъяснение мер безопасности. Нужно чаще об этом говорить и напоминать, – отметил Александр Беглов.