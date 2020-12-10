Петербуржца осудили на 4,5 года за убийство друга деревянной палкой

Мужчину осудили за убийство друга деревянной палкой в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в четверг, 10 декабря 2020 года, суд вынес решение в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве друга. 48-летнего мужчину признали виновным в том, что он забил насмерть приятеля деревянной палкой, от чего тот скончался.

- По данным следствия, утром 1 марта 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в комнате одной из квартир, расположенных в доме 7 по улице Большая Зеленина, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес своему знакомому не менее 7 ударов деревянной палкой по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном комитете.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшей стороны мужчина обязан выплатить 500 тысяч рублей.