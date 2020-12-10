Умер профессор петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева

Профессор НИИ гриппа Валерий Исаков умер в Петербурге на 76-м году жизни. Фото: influenza.spb.ru

Валерий Исаков, профессор Научно-исследовательского института гриппа имени Смородницева, умер в Санкт-Петербурге на 76-м году жизни. О тяжелой утрате в рядах своих сотрудников, 10 декабря сообщили в пресс-службе института.

- С прискорбием сообщаем, что 9 декабря не стало профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, доктора медицинских наук, члена Проблемной комиссии по инфекционным болезням Исакова Валерия Александровича, - говорится в некрологе, размещенном на сайте НИИ гриппа.

Причины смерти ученого и дата прощания с ним не уточняются.

Справка «КП»:

Валерий Исаков родился в 1945 году в Ленинграде. В 1969 году окончил Ленинградский мединститут (Первый мед), Позднее работал на скорой помощи, научным сотрудником ВНИИ гриппа, был руководителем единственного в стране курса лабораторной диагностики СПИДа и занимался созданием службы по борьбе со СПИДом в Ленинграде-Петербурге.

За достижения в научно-педагогической и лечебной работе Валерий Исаков был удостоен высшей общественной награды – памятной медали участника Энциклопедии «Лучшие люди России».