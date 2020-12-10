Карантин еще не окончен, а китайские туристы уже планируют поездки в Санкт-Петербург

Китайские туристы соскучились по Петербургу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Китайские туристу не забывают про Петербург. Они также засиделись дома из-за долгого карантина и уже жаждут приехать в Северную столицу. По крайней мере, это ощущают местные гиды, получающие заявки на обслуживание туров весной и летом 2021 года. Впрочем, пока это лишь пробные шаги.

- Есть заявки немногочисленных групп китайских туристов, но нет смысла сравнивать эти потоки с тем, что было в прошлом году, — цифры несопоставимые, - рассказала «Мойке 78» гид-переводчик, экскурсовод Екатерина Прокофьева.

При этом по Китаю хотя бы идут разговоры, а вот путешественников из Европы или Америки ждать и вовсе не приходится. Эксперты туристической отрасли оценивают ситуацию как пессимистическую и даже критическую.

За 2020 год город потерял 80% гостей, а ведь в туризме заняты свыше 100 тысяч петербуржцев (до 300 тысяч в сезон). Многие сейчас сидят без работы и надеются на отмену карантинных ограничений хотя бы к лету.