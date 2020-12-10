Мост через Оккервиль появится в Кудрово

Мост через Оккервиль начнут строить уже нынешней зимой. Фото: lenobl.ru

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области выдал разрешение на строительство моста через реку Оккервиль в Кудрово. Переправа станет частью четырехполосной дороги и соединит две разрозненные части города.

- Под мостом будет освещенныи переход от парка в зеленую зону, которая будет уходить за кольцевую автодорогу. Мост соединит северное и южное Кудрово через Европейский проспект, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме полос для автомобилей и тротуара для пешеходов, на мосту предусмотрена и велодорожка.

Работы по сооружению переправы начнутся уже до конца 2020 года - мороз, прихватывающий грунт, тут только в помощь. А завершить их планируют в течение 2021-го. К этому времени с обеих сторон моста достроят и дороги, сооружение которых пока приостановлено из-за строительства отделения полиции на Европейском проспекте.