Смертность за ноябрь в Санкт-Петербурге побила 10-летний рекорд и выросла на треть

Смертность в ноябре 2020-го побила десятилетний рекорд. Фото: kzags.gov.spb.ru/

Ноябрь 2020 года, как и большинство остальных месяцев года, поставил печальный рекорд по смертности. За минувший 30 дней в городе скончались 6829 человек. Это самый высокий показатель по ноябрям за последние 10 лет. Такие данные приводит Комитет по делам записи актов гражданского состояния.

При этом, рост достаточно высокий. Начиная с 2011 года, месячная смертность в ноябре в Петербурге держалась на уровне 4800-4900 случаев. В 2019 году это был 4951 человек.

Учитывая, что никаких других фактором кроме коронавируса 2020 год не отличает, можно сделать вывод, что вина в возросшей на треть смертности лежит именно на нем.

А вот рождаемость от убыли населения пока сильно отстает. Если без коронавируса показатели держались примерно на одном уровне, то теперь разрыв достиг почти трех тысяч. За ноябрь в Санкт-Петербурге появились на свет только 4145 малышей. Пик пришелся на июль, когда родились 5888 юных горожан.

Напомним, что по данным федерального Оперативного штаба, за все время пандемии в городе скончались 6109 человек, из которых 79 - за последние сутки.

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